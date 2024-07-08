Bahar'ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi'yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

Başrolünde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla da gündem oluyor. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Mavi isminde bir kızı olan Evgar'ın eşi ve babası hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. İşte Demet Evgar'ın paylaşımında fark edilen detay...