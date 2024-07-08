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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi'yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

Başrolünde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla da gündem oluyor. Özellikle dizide başrolü üstlenen Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Mavi isminde bir kızı olan Evgar'ın eşi ve babası hakkında şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. İşte Demet Evgar'ın paylaşımında fark edilen detay...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:49
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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi’yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, yeni dizisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi’yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, yeni dizisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi’yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

Manisa'da 18 Mayıs 1980'de doğan Demet Evgar, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Oyunculuk kariyerine 17 yaşında Manisa'daki amatör tiyatro topluluğu Afsem Tiyatrosu'nda başlayan Evgar, sahneye ilk kez Ray Cooney'nin "Kaç Baba Kaç" oyunuyla çıktı.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi’yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta hem oyunculuk hem de oyun yazarlığı yaptı.

Çeşitli yapımlarda önemli roller üstlenen Demet Evgar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi, dikkatleri üzerine çekti.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan detay! Kızı Mavi’yi paylaşmıştı! Meğer eşi ve babası...

2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar, 17 Mart 2022 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.