Bahar'ın Timur'unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! O görüntüler şoke etti. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Deniz Sarikas gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Bahar dizisi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak ise sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Yargı, İçerde, Çukur gibi yapımlarla da tanınan oyuncu hakkında çıkan gerçek ise duyanları şoke etti. İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önce oynadığı diziden görüntüler...

ahaber.com.tr Giriş: 06.07.2024 12:40 Güncelleme: 06.07.2024 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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