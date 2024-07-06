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Bahar'ın Timur'unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı! O görüntüler şoke etti. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Deniz Sarikas gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Bahar dizisi, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak ise sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Yargı, İçerde, Çukur gibi yapımlarla da tanınan oyuncu hakkında çıkan gerçek ise duyanları şoke etti. İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önce oynadığı diziden görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 12:40 Güncelleme: 06.07.2024 12:40
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Bahar’ın Timur’unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kariyerine birçok dizi projesinde yer alarak adım atmış olsa da Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

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Bahar’ın Timur’unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Ancak, Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ani ayrılışı sevenlerini çok üzmüştü. Yargı ve Bahar'dan önce Ramo, Halka, Çukur, İçerde gibi projelerde yer alan oyuncunun Yalan Dünya dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

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Bahar’ın Timur’unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Başarılı oyuncunun Yalan Dünya dizisindeki görüntüleri ise görenleri bir hayli şaşırttı.

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Bahar’ın Timur’unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

Mehmet Yılmaz Ak'ın o yıllardaki halini kimse tanıyamadı.

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Bahar’ın Timur’unu hiç böyle görmediniz! Mehmet Yılmaz Ak bakın hangi dizide oynamış! Ne İçerde, ne de Çukur...

İşte Mehmet Yılmaz Ak başta olmak üzere ünülerin yıllar içindeki değişimleri...