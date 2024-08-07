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Haberler Galeri Bahar'ın Seren'i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak'ın annesi tam bir esmer güzeli...

Bahar'ın Seren'i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak'ın annesi tam bir esmer güzeli...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündeme geliyor. Dizide Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak'ın ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Annesinin kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Albayrak'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu. Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın gencecik annesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:14
Bahar’ın Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi tam bir esmer güzeli...

Bahar'ın sevilen oyuncusu Nil Sude Albayrak, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Daha önce Aile dizisinin kadrosunda yer alan Albayrak, şimdi Bahar dizisinde "Seren" karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekiyor.

Bahar’ın Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi tam bir esmer güzeli...

Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında annesini paylaşması da dikkat çekti. Albayrak, yayınladığı kareye; "Valide Sultan" notunu düştü.

Bahar’ın Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi tam bir esmer güzeli...

Bu paylaşımı gören bazı takipçileri, "Güzelliğin kaynağı belli oldu", "Ablası gibi", "Gencecikmiş" gibi yorumlarda bulundu.

Bahar’ın Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi tam bir esmer güzeli...

NİL SUDE ALBAYRAK KİMDİR?

Nil Sude Albayrak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Bahar’ın Seren’i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak’ın annesi tam bir esmer güzeli...

Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Greta Seacat oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak, tiyatro kariyerine başlayan Nil Sude Albayrak, tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenmiştir.