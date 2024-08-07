07 Ağustos 2024, Çarşamba
Bahar'ın Seren'i gerçekte bakın kimin kızıymış! Nil Sude Albayrak'ın annesi tam bir esmer güzeli...
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündeme geliyor. Dizide Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak'ın ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Annesinin kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Albayrak'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu. Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın gencecik annesi...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:14