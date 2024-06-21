22 Haziran 2024, Cumartesi
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi de çok tanıdıkmış! Ahmet Kaan'ın babası Kurtlar Vadisi dizisinde...
Gönül Dağı'nın ardından Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren güzel oyuncu Ecem Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme olmaya başladı. Dizideki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Özkaya'nın eski eşi merak konusu oldu. 35 yaşındaki oyuncu meğer yıllar önce Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evliymiş. İşte oğlu Ahmet Kaan'ın babası...
Giriş: 21.06.2024 10:50 Güncelleme: 22.06.2024 14:06
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