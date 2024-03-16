Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, ilk bölümden itibaren büyük bir heyecanla izleniyor. Oyuncularının hayatı merak edilen dizide Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, eski eşiyle gündem oldu.