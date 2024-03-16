16 Mart 2024, Cumartesi
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu...
Gönül Dağı dizisiyle de hafızalara kazınan oyuncu Ecem Özkaya, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Bahar dizisinde Timur'un sevgilisi Rengin'e hayat veren güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Özkaya'nın eski eşi meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusuymuş! İşte Ecem Özkaya'nın 10 yıl evli kaldığı eşi...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:50
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