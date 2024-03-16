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Haberler Galeri Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu...

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu...

Gönül Dağı dizisiyle de hafızalara kazınan oyuncu Ecem Özkaya, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Bahar dizisinde Timur'un sevgilisi Rengin'e hayat veren güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Özkaya'nın eski eşi meğer Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusuymuş! İşte Ecem Özkaya'nın 10 yıl evli kaldığı eşi...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:50
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, ilk bölümden itibaren büyük bir heyecanla izleniyor. Oyuncularının hayatı merak edilen dizide Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, eski eşiyle gündem oldu.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bahar dizisinin Rengin'i olarak tanınan Özkaya, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

Güzelliğiyle de övgüleri toplayan Özkaya, hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

Ecem Özkaya'nın eski eşi meğer Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Betçet Şavlı'sıymış! Ünlü çift, 2010 yılında evlendi ve çiftin bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Eski eşi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu...

Ünlü çiftin evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.