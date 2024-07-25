Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolü...

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Özkaya, şimdilerde Bahar dizisiyle ekranlara geliyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Özellikle eski eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. Ecem Özkaya meğer, yıllar önce Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evliymiş...