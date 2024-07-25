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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolü...

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Özkaya, şimdilerde Bahar dizisiyle ekranlara geliyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Özellikle eski eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor. Ecem Özkaya meğer, yıllar önce Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:58 Güncelleme: 25.07.2024 10:58
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrolü...

Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, eski eşiyle gündemde...

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrolü...

35 yaşındaki güzel oyuncu, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrolü...

Özkaya, hakkında araştırma yapanlar ise eski eşinin kim olduğunca şaşırdı.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrolü...

Şu anda 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dır.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya 10 yıl önce bakın kiminle evliymiş! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrolü...

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.