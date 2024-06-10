10 Haziran 2024, Pazartesi
Bahar'ın Rengin'i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya'nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...
Ünlülerin estetiksiz halleri sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Gönül Dağı ve Bahar dizisinden tanıdığımız Ecem Özkaya, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Rengin karakterine hayat veren Özkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler ise büyük şok yaşadı. Şimdilerde 35 yaşında olan oyuncu estetikle bambaşka birine dönüşmüş. İşte Ecem Özkaya'nın eski halleri...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:50
- 1
- 163
- 2
- 163
- 3
- 163
- 4
- 163
- 5
- 163