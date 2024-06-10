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Bahar'ın Rengin'i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya'nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

Ünlülerin estetiksiz halleri sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Gönül Dağı ve Bahar dizisinden tanıdığımız Ecem Özkaya, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Rengin karakterine hayat veren Özkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler ise büyük şok yaşadı. Şimdilerde 35 yaşında olan oyuncu estetikle bambaşka birine dönüşmüş. İşte Ecem Özkaya'nın eski halleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:50
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Bahar’ın Rengin’i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya’nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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Bahar’ın Rengin’i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya’nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

Güzelliğiyle göz dolduran Özkaya, bu sefer de estetiksiz haliyle gündeme geldi.

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Bahar’ın Rengin’i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya’nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

Ünlü oyuncuyu doğal sananlar, yıllar önceki halini görünce şaştı kaldı. Özkaya, yaptırdığı operasyonlarla adeta bambaşka birine dünüşmüş.

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Bahar’ın Rengin’i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya’nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

İşte Ecem Özkaya başta olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri...

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Bahar’ın Rengin’i de estetikli çıktı! Ecem Özkaya’nın eski halini gören şaştı kaldı! Bambaşka biriymiş...

Özge Gürel