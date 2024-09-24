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Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

Bahar dizisinin yeni sezonuyla birlikte Buğra Gülsoy'un hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide "Doktor Evren" rolünü canlandıran Buğra Gülsoy'un evli olup olmadığı merak konusu oluyor. Şimdiye kadar evlilik yapan Gülsoy'un ilk eşini görenler şaşırıyor. Cem isminde bir oğlu olan Buğra Gülsoy, yıllar önce bakın hangi ünlüyle evliymiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:07
Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden gibi dizilerle de tanınan Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinde hayat verdiği 'Evren Hoca' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

43 yaşındaki oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

SADECE 1 YIL SÜRDÜ!

Oğlu Cem ile sık sık paylaşımlarda bulunan Gülsoy'un eski eşi merak konusu oldu. İki kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle ilk eşini duyanlar şoke oluyor.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

İLK EŞİNE BAKIN!

Buğra Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde tanıştığı meslektaşı Burcu Kara 2011 yılında evlendi. Ancak, çift evliliklerini 1 yıl yürütebildi.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!

Buğra Gülsoy'un oğlu Cem'in annesi de merak edildi.