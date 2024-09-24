24 Eylül 2024, Salı
Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlüymüş!
Bahar dizisinin yeni sezonuyla birlikte Buğra Gülsoy'un hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide "Doktor Evren" rolünü canlandıran Buğra Gülsoy'un evli olup olmadığı merak konusu oluyor. Şimdiye kadar evlilik yapan Gülsoy'un ilk eşini görenler şaşırıyor. Cem isminde bir oğlu olan Buğra Gülsoy, yıllar önce bakın hangi ünlüyle evliymiş...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:07