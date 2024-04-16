Bahar'ın Doktor Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden' gibi dizilerde rol alan Gülsoy, hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı oyuncu yıllar önce bakın hangi oyuncuyla evliymiş...