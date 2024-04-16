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Bahar'ın Doktor Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin başrolünde olduğu Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden' gibi dizilerde rol alan Gülsoy, hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı oyuncu yıllar önce bakın hangi oyuncuyla evliymiş...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:36
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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Doktor Evren'e hayat veren Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak konusu oluyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Unutulmaz yapımlardan "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Aşk Yeniden" gibi dizilerde de rol alan Buğra Gülsoy, şimdilerde "Bahar" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Ankara doğumlu olan 43 yaşındaki oyuncu, evli olup olmadığı sık sık araştırılırken, ilk eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oluyor.

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Buğra Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde rol aldığı dönemlerde meslektaşı Burcu Kara ile 11 ay evli kalmış...

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Bahar’ın Doktor Evren’i Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın hangi ünlü çıktı! Meslektaşıyla 11 ay evli kalmış...

Öte yandan Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz ile evliliğinden Cem adından bir oğlu bulunuyor. İşte Buğra Gülsoy başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri...