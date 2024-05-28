28 Mayıs 2024, Salı
Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın kardeşi Yiğit'e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...
Bahar dizisinin güzel oyuncusu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar'ın özellikle kardeşi merak edildi. Meğer ablasıyla aynı dizide oynamış...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:00
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