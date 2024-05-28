Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Aile hayatı merak edilen Evgar, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.