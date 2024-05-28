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Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın kardeşi Yiğit'e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

Bahar dizisinin güzel oyuncusu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar'ın özellikle kardeşi merak edildi. Meğer ablasıyla aynı dizide oynamış...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:00
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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı. Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Aile hayatı merak edilen Evgar, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

Film sektörüyle ilgilenen kardeşi Yiğit Evgar da oyuncu çıktı. Yiğit, ablası Demet ile beraber 'Gençlik Başımda Duman dizisinde oynamış. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın kardeşi Yiğit’e bakın! Aynı dizide karşılıklı oynamışlar! Meğer yıllar önce...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ