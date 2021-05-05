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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

Güzel oyuncu Bahar Şahin, özel hayatıyla gündem oldu. Hayranları tarafından 'Bahar Şahin sevgilisi kim?' sorusuna yanıt ararken genç oyuncu sosyal medyadan bombayı patlattı. Gönlünü ünlü futbolcuya kaptıran Bahar Şahin, paylaştığı fotoğrafı kısa sürede sildi. Kafaları karıştıran bu hamle sonrası Bahar Şahin'in sevgilisi merak edildi. İşte güzel oyuncunun yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 12:05
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

Güzel oyuncu, başarılı futbolcu ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Bahar Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Güzel isim bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.

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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin ilişkilerinin yeni başladığı kaydedildi.

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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

İşte o paylaşım...

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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı.