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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
Güzel oyuncu Bahar Şahin, özel hayatıyla gündem oldu. Hayranları tarafından 'Bahar Şahin sevgilisi kim?' sorusuna yanıt ararken genç oyuncu sosyal medyadan bombayı patlattı. Gönlünü ünlü futbolcuya kaptıran Bahar Şahin, paylaştığı fotoğrafı kısa sürede sildi. Kafaları karıştıran bu hamle sonrası Bahar Şahin'in sevgilisi merak edildi. İşte güzel oyuncunun yeni aşkı...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 12:05
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...
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Bahar Şahin'in yeni aşkı! Önce paylaştı sonra sildi...