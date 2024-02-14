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Haberler Galeri Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi'nin babası meğer...

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi'nin babası meğer...

Oyuncu Demet Evgar, uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı "Bahar" dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Kariyerindeki en başarılı çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakalayan Evgar, "Emret Komutanım", "Yahşi Batı", "Sofra Sırları", "Avlu" ve "Alev Alev" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Özel hayatıyla da gündem olan Demet Evgar'ın 8 yıllık eşi ise merak konusu oldu. İşte 1 yaşındaki kızı Mavi'nin babası...

Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:25
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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi’nin babası meğer...

Demet Evgar, "Bahar" dizisiyle setlere geri döndü. Dizi, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getirdi. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Dizi de Bahar karakterinin eşi Timur'u Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi’nin babası meğer...

43 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyerindeki en iyi çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakalamıştı.

Emret Komutanım, Yahşi Batı, Sofra Sırları, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, hamileliğin ardından ekranlara ara verdi. Bahar'ın başrolü olan Evgar, performansıyla gündeme oturmayı başardı.

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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi’nin babası meğer...

İzleyiciler ise oyuncu hakkında bazı araştırmalar yapmaya başladı. Evgar'ın eşi ise merak konusu oldu. 6 yıllık sevgililiğin ardından nikah masasına oturan ve kızı Mavi'yi kucağına alan Evgar, bakın kiminle evliymiş...

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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi’nin babası meğer...

İşte Demet Evgar'ın ve bazı ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi’nin babası meğer...

EDA ÖZERKAN VE EŞİ TİMUR ACAR