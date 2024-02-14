Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar bakın kiminle evliymiş! 1 yaşındaki kızı Mavi'nin babası meğer...

Oyuncu Demet Evgar, uzun bir aradan sonra başrolünde yer aldığı "Bahar" dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Kariyerindeki en başarılı çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakalayan Evgar, "Emret Komutanım", "Yahşi Batı", "Sofra Sırları", "Avlu" ve "Alev Alev" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Özel hayatıyla da gündem olan Demet Evgar'ın 8 yıllık eşi ise merak konusu oldu. İşte 1 yaşındaki kızı Mavi'nin babası...