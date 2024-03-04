Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Gönül Dağı'nda başarılı bir performans sergileyen ve ardından Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Ecem Özkaya, özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Özkaya, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgiler ise takipçilerini şaşırttı. Özkaya'nın eski eşi, geçmişte Kurtlar Vadisi gibi önemli yapımlarda rol almış ve şimdi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. İşte Ecem Özkaya'nın eski eşi...