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Haberler Galeri Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Gönül Dağı'nda başarılı bir performans sergileyen ve ardından Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Ecem Özkaya, özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Özkaya, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgiler ise takipçilerini şaşırttı. Özkaya'nın eski eşi, geçmişte Kurtlar Vadisi gibi önemli yapımlarda rol almış ve şimdi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. İşte Ecem Özkaya'nın eski eşi...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:49
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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızıymış...

Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerle birlikte rol alan Özkaya, Rengin karakterine hayat veriyor.

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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızıymış...

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bahar dizisinin Rengin'i olarak tanınan Özkaya, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızıymış...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Özkaya, özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızıymış...

Şu anda 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dır.

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Bahar dizisinin Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi de oyuncu çıktı! Oğlunun babası Kurtlar Vadisi’nin yıldızıymış...

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.