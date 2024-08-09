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Haberler Galeri Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi'nin dayısı meğerse...

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi'nin dayısı meğerse...

Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncularında başrolün olduğu Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündem oluyor. Dizinin başrol oyuncu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek ise duyanları şaşırtıyor. Avlu, 1 Kadın 1 Erkek, Alev Alev gibi dizilerle de hafızalara kazınan Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı. Abka-kardeş meğerse aynı dizide rol almış. İşte Demet Evgar'ın erkek kardeşi...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:10
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi’nin dayısı meğerse...

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi’nin dayısı meğerse...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi’nin dayısı meğerse...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi’nin dayısı meğerse...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar’ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi’nin dayısı meğerse...