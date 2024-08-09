09 Ağustos 2024, Cuma
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın erkek kardeşi bakın kim! Abla-kardeş o dizide! Kızı Mavi'nin dayısı meğerse...
Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncularında başrolün olduğu Bahar dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündem oluyor. Dizinin başrol oyuncu Demet Evgar hakkında çıkan gerçek ise duyanları şaşırtıyor. Avlu, 1 Kadın 1 Erkek, Alev Alev gibi dizilerle de hafızalara kazınan Evgar'ın kardeşi de oyuncu çıktı. Abka-kardeş meğerse aynı dizide rol almış. İşte Demet Evgar'ın erkek kardeşi...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:10