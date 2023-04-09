09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber gelmiş, ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat olan Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı öğrenilmişti. Bir süre hastanede kalacak olan Şenlendirici'ye meslektaşlarından destek geldi. Serkan Çağrı, Ercan Saatçi ve Hakan Altun hastanede ziyarete geldi. Hüsnü Şenlendirici'nin son hali dostlarının paylaşımıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:52
  • 1
  • 8
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi. Evli iki çocuk babası Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta operasyon geçiren müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı. Hüsnü Şenlendirici'nin son hali Ercan Saatçi'nin paylaşımıyla ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 8
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

  • 4
  • 8
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

BAĞIRSAĞINDAN 11 SANTİM ALINDI

Bağırsağından 11 santim alınan ve bir hafta doktor kontrolünde kalacağı öğrenilen ünlü ismi yakın dostları yalnız bırakmadı.

  • 5
  • 8
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Şenlendirici'yi ziyaret eden Serkan Çağrı, "Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Her şey mükemmel gidiyor. En kısa zamanda nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah. Bir an evvel şifa bulması için dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum" dedi.