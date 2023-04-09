09 Nisan 2023, Pazar
Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı
Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber gelmiş, ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ulus'ta özel bir hastanede ameliyat olan Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı öğrenilmişti. Bir süre hastanede kalacak olan Şenlendirici'ye meslektaşlarından destek geldi. Serkan Çağrı, Ercan Saatçi ve Hakan Altun hastanede ziyarete geldi. Hüsnü Şenlendirici'nin son hali dostlarının paylaşımıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:52
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