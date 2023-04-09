Bağırsak kanserine yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’nin son hali ortaya çıktı

Şenlendirici'yi ziyaret eden Serkan Çağrı, "Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Her şey mükemmel gidiyor. En kısa zamanda nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah. Bir an evvel şifa bulması için dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum" dedi.