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Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor Yunanistan çekimleri sırasında Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği tekne kazasında bir bacağını kaybeden Stavros Floros, ABD'deki yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından ülkesine döndü. Şampiyon ilan edilen genç yarışmacıyı ailesi ve sevenleri havaalanında duygusal anlarla karşıladı.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 1

Survivor Yunanistan'ın sevilen yarışmacılarından Stavros Floros, yarışma çekimleri sırasında Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı ağır tekne kazasının ardından yaklaşık iki aylık tedavi sürecini tamamlayarak ülkesine döndü.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 2

BACAĞI AMPUTE EDİLMİŞTİ

Çekimlerin yapılmadığı bir zamanda denize giren Floros'a sürat teknesi çarpmış, ağır yaralanan genç yarışmacı peş peşe operasyonlar geçirmişti. Tedavi sürecinde bir bacağı ampute edilirken, diğer bacağında da ciddi hasar oluşmuştu.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 3

SURVİVOR ŞAMPİYONU İLAN EDİLDİ

Kazanın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaşananları "Bizim açımızdan tam bir yıkım. Hayatta kalması mucize." sözleriyle değerlendirmiş, Floros'un tedavisinin en iyi şekilde sürdürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etmişti.

Tedavisine ABD'de devam eden Stavros Floros, yaşadığı kazanın ardından Survivor Yunanistan'ın şampiyonu ilan edildi. Yarışmanın yapım ekibi, Floros'a 250 bin euroluk büyük ödülün verileceğini duyurdu.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 4

GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Ülkesine dönüşünde havalimanında duygusal anlar yaşandı. Ailesi ve sevenleri tarafından alkışlar ve gözyaşlarıyla karşılanan Floros, kendisini bekleyen yakınlarına sarılarak destekleri için teşekkür etti.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 5

Havalimanındaki görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 6

21 yaşında olduğu belirtilen Stavros Floros, Survivor Yunanistan'ın en genç ve dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyordu. Yarışmaya katılmadan önce arıcılıkla uğraşan Floros, aynı zamanda sosyal medya içerikleri üreten bir influencer olarak da tanınıyor.

Bacağını kaybeden Survivor şampiyonu Stavros Floros'a gözyaşlarıyla karşılama 7

Kalabalık bir ailede büyüyen genç yarışmacının 10 kardeşi olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

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