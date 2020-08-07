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Haberler Galeri Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri ekranlarda olmasına rağmen aile hayatını kameralardan uzak tutan Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 18:09
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Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

TOLGA SARITAŞ

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Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ

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Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

MERYEM UZERLİ

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Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

MERYEM UZERLİ VE KARDEŞİ CANAN UZERLİ