Babil’in yıldızı Aslı Enver’in kardeşini görenler şaşıp kaldı! Yok böyle benzerlik

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri ekranlarda olmasına rağmen aile hayatını kameralardan uzak tutan Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslı Enver'in kız kardeşiyle benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Aslı Enver'in kardeşi...