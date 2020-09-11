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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren Birce Akalay estetiksiz haliyle magazin gündemine oturdu. 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Akalay, o günden itibaren pek çok operasyon geçirdi. Adeta tanınmayacak kadar değişen Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte güzel oyuncunun estetik olmadan önceki hali...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 18:08
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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Babil dizisinde canlandırdığı İlay rolüyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte Birce Akalay'ın estetiksiz hali.

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Şükran Ovalı


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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Aslıhan Güner

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Aslıhan Güner

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Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Aslıhan Güner