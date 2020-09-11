Babil’in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali şoke etti! Adeta başka biri

Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren Birce Akalay estetiksiz haliyle magazin gündemine oturdu. 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran Akalay, o günden itibaren pek çok operasyon geçirdi. Adeta tanınmayacak kadar değişen Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte güzel oyuncunun estetik olmadan önceki hali...