Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle yeniden ekranlara dönen Birce Akalay yeni sevgilisiyle olay oldu. Balet Can Tunalı ile bir dargın bir barışık ilişkisini bitirmesinin ardından bir süredir yalnız olan güzel oyuncu yeni sevgilisiyle Yeniköy'de yürürken görüntülendi. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince şoke olan Birce Akalay bakın sevgilisiyle nasıl yakalandı...