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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle yeniden ekranlara dönen Birce Akalay yeni sevgilisiyle olay oldu. Balet Can Tunalı ile bir dargın bir barışık ilişkisini bitirmesinin ardından bir süredir yalnız olan güzel oyuncu yeni sevgilisiyle Yeniköy'de yürürken görüntülendi. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince şoke olan Birce Akalay bakın sevgilisiyle nasıl yakalandı...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 16:48
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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Babil dizisindeki İlay karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Birce Akalay Can Tunalı ile ayrılığının ardından yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Tanınmamak için şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, soruları yanıtlamadı. Muhabirlerin, "Birce Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Yeni aşkıyla 200 metre ileride rutin trafik kontrolüne takılan oyuncu, alkol muayenesinde sıfır promil çıktı.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

ROMANTİK SEVGİLİ

Bu hareketiyle çoğu sanatçıya örnek olan Akalay'ın, aracının ön kısmında bulunan kırmızı güller dikkat çekti. Gizemli aşkının aldığı kırmızı gülleri görenler, "Birce kendisine romantik sevgili buldu" şeklinde yorumlar yaptı.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte yeni sevgilisi

Güzel oyuncu Birce Akalay, önceki gün Instagram hesabından yaptığı TBT paylaşımı ile takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.