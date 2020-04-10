Babil'in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Değişimi şoke etti!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birce Akalay estetik harikası çıktı. 2004 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3'ncü olan ve o dönemden itibaren televizyonda birçok projede yer alan Birce Akalay pek çok estetik operasyon geçirdi. Akalay'ın ekranlarda ilk boy gösterdiği yıllara ait fotoğraflarını görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Birce Akalay'ın estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...