Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay Yücedağ karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birce Akalay değişimiyle herkesi şaşırttı. 2004 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3'ncü olan ve o dönemden itibaren televizyonda birçok projede yer alan Birce Akalay pek çok estetik operasyon geçirdi. Akalay'ın ekranlarda ilk boy gösterdiği yıllara ait fotoğraflarını görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Birce Akalay'ın estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...