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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay Yücedağ karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birce Akalay değişimiyle herkesi şaşırttı. 2004 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3'ncü olan ve o dönemden itibaren televizyonda birçok projede yer alan Birce Akalay pek çok estetik operasyon geçirdi. Akalay'ın ekranlarda ilk boy gösterdiği yıllara ait fotoğraflarını görenler tanımakta zorluk çekti. İşte Birce Akalay'ın estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 14:40
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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Babil dizisinde canlandırdığı İlay Yücedağ karakteriyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte başta Birce Akalay olmak üzere birçok ünlü ismin estetiksiz hali.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Ebru Gündeş

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Ebru Gündeş

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Hande Erçel

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı...

Hande Erçel