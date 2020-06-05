Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Babil dizisinde Eda karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kendisini eve kapattı. Dizideki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Nur Fettahoğlu, gönüllü karantina sürecinde evinden fotoğrafını paylaştı. Tamamen makyajsız olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.