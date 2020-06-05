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Haberler Galeri Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Babil dizisinde Eda karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kendisini eve kapattı. Dizideki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Nur Fettahoğlu, gönüllü karantina sürecinde evinden fotoğrafını paylaştı. Tamamen makyajsız olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 18:01
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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Babil dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından sıfır makyajlı fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı.

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Demet Özdemir

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Demet Özdemir

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Demet Özdemir

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun makyajsız haline beğeni yağdı

Burçin Terzioğlu