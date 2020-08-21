Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

Babil dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Nur Fettahoğlu özel hayatıyla merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Nur Fettahoğlu'nun eşi merak konusu oldu. İşte Nur Fettahoğlu ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi…