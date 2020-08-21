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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

Babil dizisinde Eda karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, dizideki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Uzun yıllardır ekranlarda olan rol aldığı her projeyle adından söz ettiren güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Nur Fettahoğlu'nun eşi merak konusu oldu. İşte Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu'nun merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 17:05
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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

Babil dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Nur Fettahoğlu özel hayatıyla merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Nur Fettahoğlu'nun eşi merak konusu oldu. İşte Nur Fettahoğlu ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

ARAS BULUT İYNEMLİ

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!

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