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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu'nun eşi bakın kimmiş!
Babil dizisinde Eda karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, dizideki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından oldu. Uzun yıllardır ekranlarda olan rol aldığı her projeyle adından söz ettiren güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Nur Fettahoğlu'nun eşi merak konusu oldu. İşte Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu'nun merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 26.06.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 18:50
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