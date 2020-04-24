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Haberler Galeri Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!

Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!

Babil dizisinde Eda kararkterine hayat veren Nur Fettahoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kendisini eve kapattı. Dizideki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Nur Fettahoğlu, gönüllü karantina sürecinde evinden fotoğrafını paylaştı. Tamamen makyajsız olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:41
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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!

Babil dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından sıfır makyajlı fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı.

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!

İşte Nur Fettahoğlu ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!

Ebru Gündeş

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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!
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Babil’in Eda’sı Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle şoke etti!