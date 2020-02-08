Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in bu halini gören şok oldu!

Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden ekranlara dönen Aslı Enver, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla gündem oldu. Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler şoke oldu. İşte Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait o fotoğraflar ve geçirdiği büyük değişim...