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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Hiç kuşkusuz ünlülerin en çok fotoğrafları, estetiksiz ve makyajsız hallerinin çekili olduğu anlar. Yeni başlayacak olan Babil dizisinin yıldızı Birce Akalay'ın da estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok operasyon geçiren Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı. Adeta tanınmayacak kadar değişen Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın makyajsız ve estetiksiz hali herkesi şoke etti. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 17:59
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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Babil dizisinde İlay rolüyle ekranlara gelecek olan Birce Akalay'ın estetiksiz hali magazin dünyasının gündemine oturdu. Birçok operasyon geçiren Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları hayranları tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı. Adeta tanınmayacak kadar değişen Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay, fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın makyajsız ve estetiksiz hali herkesi şoke etti.

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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

İşte Birce Akalay'ın yıllar içindeki değişimi.

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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Birce Akalay adını 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak duyurdu.

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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Ardından da Avrupa'daki güzellik yarışmasına katılan Akalay, yarı finale kadar gelmeyi başardı.

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Babil dizisinin İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu! Meğer Birce Akalay...

Birce Akalay'ın değişimi bu yıllarda başladı.