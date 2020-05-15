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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu
Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver, Ayşe karakteriyle magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. Karantina günlerinde evde olan dizi izleyicisi Aslı Enver'in hastalığını araştırdı.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 18:32
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