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Haberler Galeri Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver, Ayşe karakteriyle magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. Karantina günlerinde evde olan dizi izleyicisi Aslı Enver'in hastalığını araştırdı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 18:32
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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden gündem gelen Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır.

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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

İşte Aslı Enver ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver herkesten sakladığı hastalığıyla olay oldu

NURSELİ İDİZ- BİPOLAR

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Nurseli İdiz, bipolar duygu durum bozukluğu yaşıyor. Nurseli İdiz, "Bende bipolar bozukluk hastalığı var.