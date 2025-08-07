07 Ağustos 2025, Perşembe

Babasıyla aynı filmde! Canım Kardeşim'in yıldızı Halit Akçatepe bakın kimin oğluymuş

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halit Akçatepe, "Güdük Necmi" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Vefatının üzerinden 8 yıl geçen merhum oyuncu, "Canım Kardeşim" filminin yeniden TV'de yayınlanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Özellikle babasıyla aynı filmde rol aldığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ı başrollerinde olduğu 1973 yapımı "Canım Kardeşim" filmi, duygusal sahneleriyle milyonları ağlatmıştı... Yıllar geçse de hala büyük bir ilgiyle izlenen filmin yeniden TV'de yayınlanması üzerine merhum oyuncu Halit Akçatepe'nin hayatı yeniden gündeme geldi.

Henüz 5 yaşındayken oyunculuğa adım atan Akçatepe, özellikle "Hababam Sınıfı" serisinde canlandırdığı "Güdük Necmi" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

"Ah Nerede Vah Nerede", "Üç Arkadaş", "Sev Kardeşim", "Köyden İndim Şehre" ve "Mavi boncuk" gibi sayısız filmde rol alan sanatçı, 79 yaşındayken 31 Mart 2017 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

BABASIYLA AYNI FİLMDE ROL ALDI

Vefatının 8. yılında sevgi ve saygıyla anılan Akçatepe, şimdi de babasıyla gündeme geldi. Meğer baba-oğul yıllar önce "Hababam Sınıfı"nda birlikte oynamış!

Babası Sıtkı Akçatepe de tıpkı oğlu gibi oyuncuydu ve Hababam Sınıfı'nda "Paşa Nuri" karakterine hayat vermişti.

SITKI AKÇATEPE KİMDİR?

Hababam Sınıfı`nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe`nin babasıdır ve Leman Akçatepe`nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu`nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın torunudur.

Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır.

Ağustos 1922`de Afyon Kocatepe`de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı`na defnedilmiştir.