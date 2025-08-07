07 Ağustos 2025, Perşembe
Babasıyla aynı filmde! Canım Kardeşim'in yıldızı Halit Akçatepe bakın kimin oğluymuş
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halit Akçatepe, "Güdük Necmi" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Vefatının üzerinden 8 yıl geçen merhum oyuncu, "Canım Kardeşim" filminin yeniden TV'de yayınlanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Özellikle babasıyla aynı filmde rol aldığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
