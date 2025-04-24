24 Nisan 2025, Perşembe
Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in mesleği şaşırttı
Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde "Azem Yücedağ" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı büyüdü, kocaman oldu. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Berfin Erdoğan'ın mesleği ise şaşırttı. Babasının izinden gitmeyen Berfin, bambaşka bir sektörü seçti.
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:47