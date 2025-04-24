Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Magazin muhabirlerinin "Berfin Hanım da projelerinizde oynayacak mı?" sorusu üzerine açıklamada bulunan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, "Berfin'i çok soruyorlar ama kendisi istemiyor. O artık aşçı oldu" ifadelerini kullanmıştı.