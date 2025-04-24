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Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin'in mesleği şaşırttı

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde "Azem Yücedağ" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı büyüdü, kocaman oldu. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Berfin Erdoğan'ın mesleği ise şaşırttı. Babasının izinden gitmeyen Berfin, bambaşka bir sektörü seçti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:47
Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, kaleminden çıkan İnci Tanelerin'de başrolü de üstleniyor. Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Erdoğan, rol aldığı dizide "Azem Yücedağ" karakteriyle adından söz ettiriyor.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Erdoğan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 57 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar 2 evlilik yaptı. 1993 yılında Sanem Oktar ile nikah masasına oturmuştu. 1996 yılında kızları Berfin'i kucaklarına alan ikili, 1998 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

2006-2018 yılları arasında ise Belçim Bilgin ile evli kalan Erdoğan'ın bu birliktelikten Rodin adını verdiği bir oğlu olmuştu.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Usta oyuncu şimdi ise kızıyla gündem oldu. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Berfin, 2005'te Organize İşler filmi ve Çok Güzel Hareketler adlı programın bir bölümü için kamera karşısına geçmişti.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Şimdilerde 28 yaşında olan Berfin Erdoğan artık bambaşka bir iş yapıyor.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Magazin muhabirlerinin "Berfin Hanım da projelerinizde oynayacak mı?" sorusu üzerine açıklamada bulunan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, "Berfin'i çok soruyorlar ama kendisi istemiyor. O artık aşçı oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Herkes babasının izinden giderek sanat kariyerine devam etmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir seçim yaptı.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

ABD'de aşçılık eğitimi alan Berfin, yaptığı yemek paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Berfin Erdoğan

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Berfin Erdoğan

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin

Babasının izinden gitmedi! İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin’in mesleği şaşırttı