Babasının adını yaşatıyor! Volkan Konak'ın oğlu koca delikanlı oldu

2025 yılında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, rahmetli eşinin adını taşıyan oğlu Volkan ile Los Angeles'ta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Son haliyle dikkat çeken olkan, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

2025 yılında yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Selma Konak'ın oğlu Volkan ile birlikte paylaştığı kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

VOLKAN KONAK'IN OĞLU SON HALİYLE GÜNDEMDE Los Angeles'ta bir mekânda çekilen özçekimde, babasının adını taşıyan Volkan'ın Barcelona forması, kıvırcık saçları ve gözlükleri dikkat çekti. Uzun süredir gözlerden uzak büyüyen genç Volkan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. Selma Konak, paylaşımına yalnızca "Oğlum, oğlum..." notunu düştü. Duygusal paylaşım, Volkan Konak'ın vefatının ardından ailesinin yaşadığı süreci bir kez daha gündeme taşıdı.

"KİMSENİN YAŞAYAMAYACAĞI BİR AŞKI YAŞADIM" Selma Konak, eşinin vefatının ardından verdiği ilk röportajda, 34 yıllık birlikteliklerini şu sözlerle anlatmıştı: "Kimsenin yaşayamayacağı bir aşkı yaşadım onunla. Leyla ile Mecnun misali. Bu devirde böylesi zor. Volkan zaten bana olan aşkını ekranlarda, şarkılarında dile getiriyordu ama benim ona duyduğum aşk, Volkan'ın bana duyduğundan belki de çok daha fazlaydı."

Konak, eşinden hayatı boyunca hiç ayrılmadığını belirterek yaşadığı büyük acıyı ise şu ifadelerle dile getirmişti: "Hayatım boyunca Volkan'dan ayrı kalmadım. Ne bedenen ne ruhen. En büyük korkum da bir gün Volkan'dan uzak kalmaktı. Korktuğum en büyük şey başıma geldi. İnsan çok sevdiğiyle sınanırmış; ben bununla sınandım, hâlâ da sınanıyorum."

YILLAR SONRA HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPMIŞLARDI Selma ve Volkan Konak'ın aşkı 1992 yılında başladı. Çift, o dönem maddi imkânsızlıklar nedeniyle sade bir nikâhla evlendi. Aradan geçen yılların ardından ise hayallerini gerçekleştirdi.