06 Temmuz 2021, Salı
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Melisa Döngel'in ifadesi ortaya çıktı! İstismarın detayları kan dondurdu
Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davasının ardından ünlü isimler istismar itirafında bulunurken Melisa Döngel'le ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Öz babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıkan Döngel'in kardeşinin velayeti için de hukuk mücadelesi verdiği öğrenildi. Döngel'in dava tutanaklarına geçen ifadesi ise kan dondurdu. İşte Melisa Döngel'in yaşadığı korkunç günleri anlattığı dava dosyasına giren sözleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 16:51
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Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel’in ifadesi kan dondurdu
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Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel’in ifadesi kan dondurdu
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Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel’in ifadesi kan dondurdu
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- 9
Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel’in ifadesi kan dondurdu
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- 9
Babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel’in ifadesi kan dondurdu