Melisa Döngel'in ifadesi ortaya çıktı! İstismarın detayları kan dondurdu

ANNESİNE SÖYLEMİŞ İNANMAMIŞ

Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından skandal bir ifade anne N.D.'den geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi. O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadığı korkunç olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm" diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı.