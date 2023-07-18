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Haberler Galeri Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyeden şantiye koşmaya başladı. Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünden mezun olan Zehra Çilingiroğlu, ünlü bir mimarlık şirketinde işe başladı. 3 şantiyede birden çalışan Zehra'dan yeni görüntüler geldi.

Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 17:05
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Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'nın şantiyede çalıştığı ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Geçen ay özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünden mezun olan Çilingiroğlu, ünlü mekan tasarımcısı Şafak Çak'ın yanında çalışmaya başladı.

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Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Zehra'nın şantiye günlerine dair yeni görüntüler geldi.

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Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

İŞTE O ANLAR

Zehra'nın bir değil, iki değil tam 3 şantiyede birden çalıştığı ortaya çıktı.

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Babası paylaştı! Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü

Zehra babası Kaya Çilingiroğlu'na böyle poz verdi...