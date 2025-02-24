24 Şubat 2025, Pazartesi
Müge Anlı'da pes dedirten olay: 10 yaşında evlendirilecekti! Koruma altına alındı
Müge Anlı'nın programında yine 'pes' dedirten bir olay yaşandı! Geçtiğimiz günlerde yayına katılan anneanne Zeynep, torununun 18 yaşındaki yeğeniyle evlendirmek için babası tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Mide bulandıran olay sonrası yayın ihbar kabul edilirken, kaybının 11. gününde bulunan 10 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alındı. Babasının açıklaması ise herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:44