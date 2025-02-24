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Müge Anlı'da pes dedirten olay: 10 yaşında evlendirilecekti! Koruma altına alındı

Müge Anlı'nın programında yine 'pes' dedirten bir olay yaşandı! Geçtiğimiz günlerde yayına katılan anneanne Zeynep, torununun 18 yaşındaki yeğeniyle evlendirmek için babası tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Mide bulandıran olay sonrası yayın ihbar kabul edilirken, kaybının 11. gününde bulunan 10 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alındı. Babasının açıklaması ise herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:44
Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Müge Anlı'nın programında, Gaziantep'te yaşayan Zeynep Hanım, "Gözüm" diyerek sevdiği torunu Kevser'in 11 gün önce babası tarafından, 18 yaşındaki abisinin oğluyla evlendirilmek üzere kaçırıldığını söylemişti.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Acılı anneanne, "Torunumu kimseye ezdirmem. Bu memleketin çocuk geline ihtiyacı yok. Doktora, polise ihtiyacı var" diyerek, yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Zeynep Hanım, damadının, torununa "Seni Gaziantep'e götürüp gelin edeceğim" dediğini belirtti. Ayrıca, daha önce de köyün okulundan çocuğunu kaçırmaya çalışan damadından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Mide bulandıran iddialara, Müge Anlı da tepki gösterdi. Anlı, "Mustafa Bey, ben buna inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, gün yüzü göremeyecek kadar cezaevinde kalmanız için elimden gelen her şeyi yaparım. Hemen ortaya çıkın!" ifadelerini kullandı.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Abisinin 18 yaşındaki oğluyla 10 yaşındaki kızını evlendireceği öne sürülen Mustafa Berk olayının işlendiği yayın ihbar kabul edildi.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Olayın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilmesinin ardından yetkililer de hızla düğmeye bastı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

10 yaşındaki Kevser Berk, babası Mustafa'nın Gaziantep'teki evinden alınarak Emniyet'e götürüldü. Küçük kız işlemlerin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Anneanne ise "Sen benim kızımı gelin olmaktan kurtardın" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Kızını kaçırmadığını 'görmek için aldığını' söyleyen Kevser'in babasının açıklamaları ise duyanları sinir krizine sokmaya yetti.

Babası evlendirmek için kaçırmıştı! Müge Anlı’da bulunan 10 yaşındaki kız koruma altında alındı!

Evlilik konusunda da "Şaka olsun diye söyledim" diyen Mustafa'ya ateş püsküren Müge Anlı, "Siz nasıl 10 yaşındaki kız çocuğuna 'evlendireceğim' diye şaka yapıyorsunuz? Ne münasebet! Kızın sana gelip 'evlenmek istiyorum' dese, 'Höst! Sen daha okuyacaksın' diyeceksiniz!" dedi.