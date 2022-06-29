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Haberler Galeri 'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' demişti... Ahmet Tatlıses'ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e dava

'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' demişti... Ahmet Tatlıses'ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e dava

Geçen hafta babası ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile sert bir tartışma yaşayan Ahmet Tatlıses harekete geçti. 'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.06.2022 19:12
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’Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var’ demişti... Ahmet Tatlıses’ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e dava

İbrahim Tatlıses geçen hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i 'şirketinin kasasını boşatmakla' suçlamış, Ahmet Tatlıses de babasına 'bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koydum' ifadeleriyle yanıt vermişti.

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’Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var’ demişti... Ahmet Tatlıses’ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e dava

'BABAMIN AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİM VAR' DEDİ DAVA AÇTI

'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses harekete geçti. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu.

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’Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var’ demişti... Ahmet Tatlıses’ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e dava

"Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız.

Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."

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’Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var’ demişti... Ahmet Tatlıses’ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e dava

Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu. İşte ünlülerin çok merak edilen çocukları...

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’Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var’ demişti... Ahmet Tatlıses’ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e dava

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