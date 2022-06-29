29 Haziran 2022, Çarşamba
'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' demişti... Ahmet Tatlıses'ten ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e dava
Geçen hafta babası ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile sert bir tartışma yaşayan Ahmet Tatlıses harekete geçti. 'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 29.06.2022 19:12
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