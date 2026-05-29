Babalık önceliklerini değiştirdi! Ozan Tufan’dan bayrama özel itiraflar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mahalle arasında top peşinde koşan küçük bir çocuktan, milyonların takip ettiği başarılı bir futbolcuya dönüşen Trabzonspor'un milli yıldızı Ozan Tufan, bayrama özel açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, hayatındaki en büyük kırılma noktasının babalık olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor'un milli yıldızı Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, 4 yaşındaki oğulları Aren Kuzey ile birlikte yaşadıkları bayram coşkusunu Günaydın'dan Hakan Uç'a anlattı. Bursa Orhaneli'deki çocukluk günlerinden milli takıma uzanan serüvenini paylaşan Tufan, artık bir baba olarak bayramlaşmanın kendisine tarif edilemez bir mutluluk verdiğini söyledi.

BABALIK YENİ BİR ENERJİ KAYNAĞI Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mahalle arasında top peşinde koşan küçük bir çocuktan, milyonların takip ettiği başarılı bir futbolcuya dönüşen Ozan Tufan, hayatındaki en büyük kırılma noktasının babalık olduğunu dile getirdi. Tufan, "Baba olduktan sonra önceliklerim tamamen değişti. Artık sadece kendi hayatımı değil, oğlumun mutluluğunu ve güvenliğini düşünüyorum. Bu değişim çok tatmin edici ve bana yeni bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAM RİTÜELLERİ AREN KUZEY İLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR Çocukluğundaki bayram sabahlarının samimiyetini ve neşesini oğlu Aren Kuzey ile yeniden yaşadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Oğluma özellikle aile büyüklerini ziyaret etmek, harçlık almak ve birlikte sofrada vakit geçirmek gibi küçük ama değerli gelenekleri öğretmeye çalışıyorum. Bayram sabahı mahallede veya evde top oynamak gibi eğlenceli ritüelleri de aktarmak istiyorum" dedi.

ROJİN TUFAN: "KARADENİZ KÜLTÜRÜNE YABANCI DEĞİLİM" Eşi Rojin Tufan ise Karadeniz kültürüne olan yakınlığını şu sözlerle ifade etti: "Eniştem Trabzonlu olduğu için bu kültüre yabancı değilim. Trabzon'da yaşamaktan çok mutluyum. Hamsi tava ve mıhlama favorimiz; bayramlarda ve hafta sonları evde mutlaka yapıyoruz."