Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Targun Hatun karakterinin ardından Baba dizisiyle yeniden ekrana dönen Zeynep Tuğçe Bayat, tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Şahika karakteriyle diziye damgasını vuran güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyuncu Cansel Elçin'le mutlu bir evliliği olan Bayat'ın kardeşiyle paylaşımı görenleri şaşırttı. İki kardeşin benzerliği olay olurken Tutku Bayat güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın kardeşi...