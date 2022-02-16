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Haberler Galeri Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Targun Hatun karakterinin ardından Baba dizisiyle yeniden ekrana dönen Zeynep Tuğçe Bayat, tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Şahika karakteriyle diziye damgasını vuran güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyuncu Cansel Elçin'le mutlu bir evliliği olan Bayat'ın kardeşiyle paylaşımı görenleri şaşırttı. İki kardeşin benzerliği olay olurken Tutku Bayat güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın kardeşi...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 13:59
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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

Zeynep Tuğçe Bayat Baba dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Şahika karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, kardeşiyle gündem oldu. İki kardeşin benzerliği olay olurken Tutku Bayat güzelliğiyle hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Zeynep Tuğçe Bayat ve ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri…

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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı
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Baba dizisinin Şahika’sı Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşımı olay oldu! Kardeşi Tutku güzelliğiyle hayran bıraktı