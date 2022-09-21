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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Baba dizisinde canlandırdığı Kadir Saruhanlı ekranlara geri dönen Tolga Sarıtaş izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu kariyerinde hızla yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de ünlü çıktı. İşte Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 21.09.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 18:22
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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Tolga Sarıtaş, Baba'da canlandırdığı Kadir karakteriyle ekranlara geri döndü. Özel hayatıyla mercek altına alınan Sarıtaş'ın sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Tolga Sarıtaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı
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Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı