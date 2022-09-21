Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi ünlü modacı çıktı! Gören şaştı kaldı

Baba dizisinde canlandırdığı Kadir Saruhanlı ekranlara geri dönen Tolga Sarıtaş izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu kariyerinde hızla yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Sarıtaş'ın sevgilisi de ünlü çıktı. İşte Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...