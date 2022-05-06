Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetik harikası olduğunu görenler hayal kırıklığı yaşadı. İşte Simay Barlas'ın estetiksiz hali...