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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetik harikası olduğunu görenler hayal kırıklığı yaşadı. İşte Simay Barlas'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 17:12
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayal kırıklığı yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayal kırıklığı yarattı.

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

İşte Simay Barlas ve ünlü isimlerin estetiksiz hali…

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Gökçe Eyüboğlu

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik harikası çıktı! Değişimi olay oldu

Gökçe Eyüboğlu