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Haberler Galeri Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 17:02
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

İşte Simay Barlas ve ünlü isimlerin estetiksiz hali...

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Hayal Köseoğlu

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi