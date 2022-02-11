11 Şubat 2022, Cuma
Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas estetik güzeli çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi
Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Aziz dizisinde doğal güzelliğiyle kamera karşısına geçen Barlas'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 17:02
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