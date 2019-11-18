Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Azize dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Halka dizisinin ardından bir süre her hangi bir projede yer almayan Hande Erçel, Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor. Genç oyuncu Hande Erçel'in Azize dizisinin ilk bölü öncesinde gündem olan estetiksiz fotoğrafları herkesi hayrete düşürdü.