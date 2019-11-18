18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Azize dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Halka dizisinin ardından bir süre her hangi bir projede yer almayan Hande Erçel, Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor. Genç oyuncu Hande Erçel'in Azize dizisinin ilk bölü öncesinde gündem olan estetiksiz fotoğrafları herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:35
  • 1
  • 35
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Azize dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Halka dizisinin ardından bir süre her hangi bir projede yer almayan Hande Erçel, Azize dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor. Genç oyuncu Hande Erçel'in Azize dizisinin ilk bölü öncesinde gündem olan estetiksiz fotoğrafları herkesi hayrete düşürdü.

  • 2
  • 35
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

Hande Erçel'in estetiksiz fotoğraflarının sosyal medyada konuşulması üzerine birçok ünlünün estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte ünlülerin estetiksiz halleri..

  • 3
  • 35
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

HADİSE

  • 4
  • 35
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu
  • 5
  • 35
Azize'nin yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz fotoğrafları olay oldu

TUVANA TÜRKAY