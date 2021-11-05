06 Kasım 2021, Cumartesi
Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Aziz, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide, Efnan karakterine güzel oyuncu Simay Barlas hayat verecek. Simay Barlas'ın hayatı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 18:44
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