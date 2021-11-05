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Haberler Galeri Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Aziz, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide, Efnan karakterine güzel oyuncu Simay Barlas hayat verecek. Simay Barlas'ın hayatı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 18:44
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Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Aziz bu akşam ekran macerasına başlayacak. Show TV'de ekrana gelecek olan Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas'ın hayatı merak ediliyor. Güzel oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

AZİZ EFNAN KARAKTERİ HAKKINDA

Efnan benim adım... Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek... Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene... Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı.

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Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?

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Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

SİMAY BARLAS KİMDİR?

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

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Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.