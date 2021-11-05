Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...

Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz'i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah'a yemin ettim o gece. "Ondan başkasını sevmeyeceğim." Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?