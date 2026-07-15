2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi?

İddiaya göre oyuncular Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları Kaosun Anatomisi dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İkilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu öne sürülürken, haklarındaki iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu Aytaç Şaşmaz, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Son dönemde birlikte rol aldığı Helin Kandemir ile anılan Şaşmaz hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

2. Sayfa'nın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ile oyuncu Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları Kaosun Anatomisi dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İddiaya göre ikili, mayıs ayından bu yana birlikte.

GALAYA BİRLİKTE KATILMIŞLAR Aşk iddialarını güçlendiren detaylardan biri de Şaşmaz ile Arıtürk'ün aylar önce "Bak Postacı Geliyor" filminin galasına birlikte katılması oldu. İkilinin galaya birlikte katılması ve daha sonra ortaya çıkan görüntülerindeki şaşkın bakışları sosyal medyada da dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, haklarında ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Taraflardan gelecek olası açıklama merakla bekleniyor.