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2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İddiaya göre oyuncular Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları Kaosun Anatomisi dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İkilinin mayıs ayından bu yana birlikte olduğu öne sürülürken, haklarındaki iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 1

Oyuncu Aytaç Şaşmaz, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Son dönemde birlikte rol aldığı Helin Kandemir ile anılan Şaşmaz hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 2

2. Sayfa'nın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ile oyuncu Serra Arıtürk, birlikte rol aldıkları Kaosun Anatomisi dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İddiaya göre ikili, mayıs ayından bu yana birlikte.

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2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 3

GALAYA BİRLİKTE KATILMIŞLAR

Aşk iddialarını güçlendiren detaylardan biri de Şaşmaz ile Arıtürk'ün aylar önce "Bak Postacı Geliyor" filminin galasına birlikte katılması oldu. İkilinin galaya birlikte katılması ve daha sonra ortaya çıkan görüntülerindeki şaşkın bakışları sosyal medyada da dikkat çekti.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 4

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, haklarında ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Taraflardan gelecek olası açıklama merakla bekleniyor.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 5

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, çocuk yaşlarda gitar eğitimi alarak müziğe ilgi duymaya başladı. YouTube'da paylaştığı akustik cover performanslarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Arıtürk, daha sonra profesyonel müzik kariyerine adım attı. Genç oyuncu, "Kendimi Bilmeden" ve "Olmazdın" adlı single çalışmalarıyla da dinleyicilerin karşısına çıktı.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 6

Oyunculuk kariyerine ise 2021 yılında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisiyle başladı. Dizide Naz Soyluer karakterine hayat veren Serra Arıtürk, Kadir Doğulu ile başrolü paylaşarak geniş kitleler tarafından tanındı.

2 aylık aşk iddiası: Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk sevgili mi? 7

Başarılı oyuncu daha sonra Taş Kağıt Makas dizisinde Alev Dönertaş, Veliaht dizisinde ise Reyhan karakterlerini canlandırdı. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda da yer alan Arıtürk, Kulüp ve Asaf yapımlarında rol aldı. Oyuncunun yer aldığı projeler arasında Kaosun Anatomisi dizisi de bulunuyor.

Serra Arıtürk, sinema dünyasında da Güneşi Söndürmem Gerek filmiyle izleyici karşısına çıktı.

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