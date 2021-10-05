Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

ZİRVENİN İSMİ DEĞİŞMEDİ!

Ferit, Ayşe'nin avukatı olarak mahkemede Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat etti ancak Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük bir kırgınlığa yol açtı. Serbest kalan Ayşe'nin bir süre daha Antakya'dan ayrılmaması gerekiyordu. Kendine Ferit'ten ayrı bir hayat kurmaya çalışan Ayşe, önce bir ev tutup ardından iş aramaya başladı. Ancak hapisten çıktığı için işi hiç kolay değildi.

