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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on dördüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı alarak birinci oldu.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:33
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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi
Zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #ÇokYaraAldık etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

ZİRVENİN İSMİ DEĞİŞMEDİ!

Ferit, Ayşe'nin avukatı olarak mahkemede Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat etti ancak Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük bir kırgınlığa yol açtı. Serbest kalan Ayşe'nin bir süre daha Antakya'dan ayrılmaması gerekiyordu. Kendine Ferit'ten ayrı bir hayat kurmaya çalışan Ayşe, önce bir ev tutup ardından iş aramaya başladı. Ancak hapisten çıktığı için işi hiç kolay değildi.

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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

Mahkeme çıkışında Ayşe'nin söyledikleri yüzüne tokat gibi çarpan Ferit, Ayşe ve Baha hakkında kendisine söylenenlerin peşine düştü. Ferit, Ayşe'nin Baha ile nişanlı olmadığını ve Hande'nin gösterdiği fotoğrafların sahte olduğunu öğrenince büyük bir pişmanlık yaşadı. Ayşe'den özür dilemek ve kendini affettirmek isteyen Ferit, Ayşe'nin karşısına çıktı.

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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

Yaman, planlarını bir bir uygulamaya koyarken otel inşaatı ile ilgili hem Azade hem de Sinan'ı etkilemeyi başardı. Adnan'ın hemşiresi olarak konağa yeni gelen kişinin Feraye'ye çok benzemesi ise Bahtiyar'ın oyununun bir parçasıydı.

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Ayşe Ferit’i affetmedi! Tüm Türkiye Kalp Yarası’nı izledi

Azade ve Ferit arasındaki gerilim devam ederken, Ferit'in Ayşe'nin yanında olması Azade'yi çılgına çevirdi. Suçsuz olduğunu bilmesine rağmen Ayşe'yi asla gelini olarak kabul etmeyen Azade, Ayşe'ye imzalaması için boşanma protokolünü verdi.
Ayşe'ye kendini affettirdiğini düşünen Ferit ise Ayşe'nin verdiği boşanma protokolünü görünce büyük bir şok yaşadı.