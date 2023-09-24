Ayrılıyorlar mı? Bengü'den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, geçtiğimiz günlerde konserde gözyaşlarına boğuldu. 'Ağla Kalbim' şarkısını söylediği sırada ağlamaya başlayan şarkıcının evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. İki çocuk sahibi olan şarkıcı Bengü, yaptığı paylaşımla çıkan tüm iddialara son noktayı koydu.