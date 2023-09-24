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Ayrılıyorlar mı? Bengü'den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, geçtiğimiz günlerde konserde gözyaşlarına boğuldu. 'Ağla Kalbim' şarkısını söylediği sırada ağlamaya başlayan şarkıcının evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. İki çocuk sahibi olan şarkıcı Bengü, yaptığı paylaşımla çıkan tüm iddialara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 12:29
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Ayrılıyorlar mı? Bengü’den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren, Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü, Ankara konserinde gözyaşlarına boğuldu. Ağla Kalbim şarkısında gözyaşlarını tutamayan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu iddia edildi.

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Ayrılıyorlar mı? Bengü’den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

Mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Selim Selimoğlu ve ünlü şarkıcı Bengü'den şaşırtan hamle geldi.

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Ayrılıyorlar mı? Bengü’den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

Selim Selimoğlu eşi Bengü'yü Instagram hesabından takipten çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

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Ayrılıyorlar mı? Bengü’den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

'NEDEN AĞLADIĞI BELLİ OLDU'

Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran bu hareketine; 'Bengü'nün neden ağladığı belli oldu', 'Neden takip etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayrılıyorlar mı? Bengü’den kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

Bengü'den ayrılık gündemine ilişkin fotoğraflı cevap geldi. Eşini sosyal medyadan paylaşan ünlü isim, "Beni görmeden konsere gitme dedi" notunu düştü. Ardından ise eşi ve oğlunun yan yana karesini paylaşarak söylentilere nokta koydu.