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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

Rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin gündemine damga vurmuştu. Her hareketiyle yakından takip edilen çift geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığın ardından sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan silerek ilişkinin bittiğini gözler önüne seren Erçel'den yeni hamle geldi. Kerem Bürsin ile arasında hiçbir bağ da bırakmadı ve aşkını hayatından tamamen çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.03.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 16:04
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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

Geçen yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.

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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Her hareketiyle yakından takip edilen çift geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmış, Bürsin'in sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü.

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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.

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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silmesinin ardından ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

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Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.