Ayrılığın ardından Hande Erçel’den flaş Kerem Bürsin hamlesi

Rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin gündemine damga vurmuştu. Her hareketiyle yakından takip edilen çift geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığın ardından sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan silerek ilişkinin bittiğini gözler önüne seren Erçel'den yeni hamle geldi. Kerem Bürsin ile arasında hiçbir bağ da bırakmadı ve aşkını hayatından tamamen çıkardı. İşte detaylar...