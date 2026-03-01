Aynı Yağmur Altında'da dengeler değişti: 4. bölüm nefes kesti
Ali'nin cinayetle suçlanması, Aydanlar malikanesinde dengeleri sarsarken, firari Ali öfkesiyle geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Rosa'nın büyük yalanı ve Koray'ın ele geçirdiği gizli bağ ile dengeler tamamen değişiyor. Aynı Yağmur Altında'nın 4. bölümü, ekranlara damga vuran sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi.
Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir.
Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.
Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır.
Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.
