Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Sözlerine "Sıkıldım, dermişim" diyerek espriyle devam eden oyuncu, Saba Tümer'in, "Ayrılığınız yeni film projeleriyle mi ilgili?" sorusuna ise "Yok, bu sene 2-3 tane filmim var. Dahası da gelecek" cevabını vermişti.