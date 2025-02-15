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Aylin Kontente ile Alper Kul'un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Güldür Güldür Show'da canlandırdıkları İsmail ve Burcu karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Alper Kul ve Aylin Kontente, 2012 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda kadrodan ayrılan oyuncu Alper Kul, şimdi ise çocuklarıyla gündem oldu. Oyuncunun uzun bir aradan sonra yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Arel'in son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:51
Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

2012 yılında nikah masasına oturan Alperen Kul ve Aylin Kontente, 2013 yılında ilk çocukları Arel'e, 2018 yılında ise ikinci çocukları Kaan Leo'ya kavuştu.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Güldür Güldür Show'da İsmail karakteriyle hafızalara kazınan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı..Ünlü oyuncu, ayrılığının nedenini Saba Tümer'in programında açıklamıştı.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

AYRILIK SORUNA ESPRİLİ YANIT

14 yıldır aynı ekip ve firmada çalıştığını belirten Alper Kul, "Ayrılmak büyük bir riskti. Çok mutluydum" demişti.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Sözlerine "Sıkıldım, dermişim" diyerek espriyle devam eden oyuncu, Saba Tümer'in, "Ayrılığınız yeni film projeleriyle mi ilgili?" sorusuna ise "Yok, bu sene 2-3 tane filmim var. Dahası da gelecek" cevabını vermişti.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşım yapan çift, bu kez de çocuklarıyla gündeme geldi.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Ünlü oyuncu Alper Kul, uzun bir aradan sonra büyük oğlu ile Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Arel'in son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Annesine benziyor", "Maşallah çok yakışıklı" demeden edemedi.

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Alper Kul ile Aylin Kontante'nin çocukları...

Aylin Kontente ile Alper Kul’un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...

Çiftin büyük oğlu Arel'in son hali...