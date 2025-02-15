15 Şubat 2025, Cumartesi
Aylin Kontente ile Alper Kul'un büyük oğluna bakın! Arel aynı annesi...
Güldür Güldür Show'da canlandırdıkları İsmail ve Burcu karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Alper Kul ve Aylin Kontente, 2012 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda kadrodan ayrılan oyuncu Alper Kul, şimdi ise çocuklarıyla gündem oldu. Oyuncunun uzun bir aradan sonra yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. İşte annesine benzerliğiyle dikkat çeken Arel'in son hali...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:51