Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, "Serenay'ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık" diye konuşup soruları geçiştirmek istedi. Hafta sonunu Serenay Sarıkaya'yla beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, "Hayır değildik" diye cevap veren Deniz'e Etiler'deki bir mekana Sarıkaya'nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, "Yok arabasıyla geldik ama birlikte değiliz" diye konuşup şaşkınlık yarattı.