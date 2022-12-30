HaberlerGaleriAylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı
Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in aşk bombası! Şahmaran dizisinde başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Aşklarını inkar eden ancak defalarca kameralara yakalanan ikilinin aşkı resmiyet kazandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:03Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:03