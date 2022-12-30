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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in aşk bombası! Şahmaran dizisinde başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Aşklarını inkar eden ancak defalarca kameralara yakalanan ikilinin aşkı resmiyet kazandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 13:03
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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

"Şahmaran" dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in çekimlerinde yakınlaştığı ortaya çıkarmış, ancak ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.

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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

İşletmeci Umut Eviger'den ayrılan Seranay Sarıkaya, bir süre önce Burak Deniz'i Instagram'dan takibe almıştı.

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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

Defalarca yakalanan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz son olarak Deniz'in Sarıkaya'nın evinin sokağında görünmesiyle dikkat çekmişti.

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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

Kameraları fark edince panik olan Burak Deniz, muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek durumu toparlamak için, "Bir telefon aldım kafam karışık" şeklinde açıklama yaptı

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Aylarca reddetmişler! Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmen başladı

Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, "Serenay'ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık" diye konuşup soruları geçiştirmek istedi. Hafta sonunu Serenay Sarıkaya'yla beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, "Hayır değildik" diye cevap veren Deniz'e Etiler'deki bir mekana Sarıkaya'nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, "Yok arabasıyla geldik ama birlikte değiliz" diye konuşup şaşkınlık yarattı.