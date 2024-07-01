Aylar önce eşi Tolga Savacı'yı kaybetmişti! Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda! 'İkinci göz ağrım...'

Ancak Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu Tolga Savacı, 60 yaşında hayata veda etti. Savacı'nın ani ölümü, eşi Nermin Bezmen için tarifsiz bir acıya neden oldu. Bezmen, eşinin kaybının ardından zor günler geçiriyordu. Ancak Bezmen için acılar bitmek bilmedi.