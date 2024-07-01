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Aylar önce eşi Tolga Savacı'yı kaybetmişti! Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda! 'İkinci göz ağrım...'

Ünlü yazar Nermin Bezmen, 10 yıl önce Tolga Savacı ile birleştirmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Ancak Savacı, yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybetmişti. Henüz zor günleri atlatmaya çalışan Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Peki Nermin Bezmen oğlu kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 10:21 Güncelleme: 01.07.2024 10:27
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Aylar önce eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen’in oğlu yoğun bakımda...

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirerek ABD'ye yerleşmişti.

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Aylar önce eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen’in oğlu yoğun bakımda...

Ancak Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu Tolga Savacı, 60 yaşında hayata veda etti. Savacı'nın ani ölümü, eşi Nermin Bezmen için tarifsiz bir acıya neden oldu. Bezmen, eşinin kaybının ardından zor günler geçiriyordu. Ancak Bezmen için acılar bitmek bilmedi.

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Aylar önce eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen’in oğlu yoğun bakımda...

Oğluyla fotoğrafını paylaşan Nermin Bezmen, takipçilerinden dua istedi.

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Aylar önce eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen’in oğlu yoğun bakımda...

"İKİNCİ GÖZ AĞRIM"

Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.

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Aylar önce eşi Tolga Savacı’yı kaybetmişti! Nermin Bezmen’in oğlu yoğun bakımda...

Mankenlik eğitimi için 1983'te İtalya'ya giden Tolga Savacı, iki yıl boyunca İtalya, Almanya, Fransa'da modellik yaptıktan sonra henüz 22 yaşında Banu Alkan'la başrolü paylaştığı 'Arzu' (1985) filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Bir döneme damga vuran Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti.