01 Temmuz 2024, Pazartesi
Aylar önce eşi Tolga Savacı'yı kaybetmişti! Nermin Bezmen'in oğlu yoğun bakımda! 'İkinci göz ağrım...'
Ünlü yazar Nermin Bezmen, 10 yıl önce Tolga Savacı ile birleştirmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Ancak Savacı, yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybetmişti. Henüz zor günleri atlatmaya çalışan Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Peki Nermin Bezmen oğlu kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş: 01.07.2024 10:21 Güncelleme: 01.07.2024 10:27
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